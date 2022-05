Porsche SE Vz Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Porsche SE Vz

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 78,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 73,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 209.249 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2021 markierte das Papier bei 102,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 67,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Porsche SE Vz am 29.03.2022 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2022 erfolgen. Porsche SE Vz dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,54 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

