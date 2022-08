Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz büßt am Vormittag ein

Um 03.08.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Porsche SE Vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche SE Vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,66 EUR aus. Bei 70,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche SE Vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7.857 Aktien.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche SE Vz-Aktie. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,06 EUR. Abschläge von 18,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,38 EUR.

Porsche SE Vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Porsche SE Vz im vergangenen Quartal 24,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche SE Vz 24,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 14,10 EUR fest.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images