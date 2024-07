Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag gesucht

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 43,00 EUR zu.

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,00 EUR. Bei 43,00 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.547 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 21,73 Prozent niedriger. Bei 41,60 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 3,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,67 EUR aus.

Am 14.05.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 16,95 EUR im Jahr 2024 aus.

