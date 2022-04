Porsche SE Vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche SE Vz

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche SE Vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 88,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche SE Vz-Aktie ging bis auf 88,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 270.544 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 08.06.2021 markierte das Papier bei 102,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 14,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,71 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Am 10.05.2022 legte Porsche SE Vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Porsche SE Vz-Anleger Experten zufolge am 21.03.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,56 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

