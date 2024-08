Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagmittag in Rot

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 38,32 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 38,32 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,15 EUR. Mit einem Wert von 38,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 480.210 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (38,15 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 15,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

