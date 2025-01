Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag fester

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 36,58 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 36,58 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,66 EUR. Bei 36,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.136 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 52,32 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,83 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,94 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

