Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 38,66 EUR.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 35,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,99 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 1,73 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 56,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 15,81 EUR im Jahr 2024 aus.

