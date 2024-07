Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Abschlägen

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 42,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 42,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 42,42 EUR. Bei 42,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132.454 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,85 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,60 EUR ab. Mit Abgaben von 2,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

