Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 35,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 35,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,35 EUR. Bei 35,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 360.089 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 52,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Mit einem Zuwachs von 45,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 41,83 EUR angegeben.

Am 13.11.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 12,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

