Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 43,14 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 43,14 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 43,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 42,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 251.032 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,94 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 21,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 41,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 3,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

