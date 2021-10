Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz mit Einbußen

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 82,84 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.074 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 82,82 EUR. Bei 83,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.118 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2021 auf bis zu 102,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 105,06 EUR angegeben. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,61 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

