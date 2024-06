Porsche Automobil vz Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Porsche Automobil vz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,3 Prozent auf 43,25 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 43,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 42,91 EUR. Mit einem Wert von 45,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.926.243 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,70 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,89 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

