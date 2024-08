Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 39,17 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 39,17 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 39,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 220.151 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 52,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,01 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,05 EUR je Aktie.

