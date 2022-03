Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz mit Verlusten

Die Porsche SE Vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 74,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.655 Punkten steht. Die Porsche SE Vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.609 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,88 EUR je Porsche SE Vz-Aktie aus. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche SE Vz ein EPS in Höhe von 16,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

