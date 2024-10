Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,65 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101.484 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,95 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 37,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 53,00 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Freundlicher Handel: DAX klettert nachmittags