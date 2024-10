Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 39,66 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 39,66 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,51 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.217 Porsche Automobil vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,32 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,47 EUR am 10.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 vor.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 14,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

