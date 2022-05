Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Nachmittag Verlust reich

Das Papier von Porsche SE Vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 70,68 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 68,92 EUR. Mit einem Wert von 72,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 536.394 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 102,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,71 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 5,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,50 EUR je Porsche SE Vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 10.05.2022 vor.

Am 08.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Porsche SE Vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images