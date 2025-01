Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Montagvormittag vor

Kurs der Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 36,56 EUR zu. Bei 36,62 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.419 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 43,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,40 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 8,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,93 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,94 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

