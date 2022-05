Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Porsche SE Vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 72,10 EUR. Bei 73,36 EUR erreichte die Porsche SE Vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 425.587 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2021 bei 102,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,50 EUR.

Porsche SE Vz veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Porsche SE Vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche SE Vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,22 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

BMW- und Mercedes-Benz-Aktien stark - Branchenfavoriten von Bernstein

Hot Stocks heute: Trade der Woche: NETFLIX Unlimited Long, PD416V - Nachfrage zu Porsche SE

Porsche-Aktie: Wolfgang Porsche wird wiedergewählt zum Chefkontrolleur der Porsche SE

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images