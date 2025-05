Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 37,59 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 37,59 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 37,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 147.919 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,97 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,20 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 12,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

