Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz schiebt sich am Mittag vor

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 72,34 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf 72,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 426.105 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Kursplus von 25,93 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 59,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,49 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 87,63 EUR angegeben.

Am 19.05.2021 lud Porsche SE Vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2021 endete. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche SE Vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Porsche SE Vz rechnen Experten am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 14,10 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Porsche SE-Aktie steigt, VW-Aktie stabil: Beginn der Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien - reges Interesse

Porsche-Aktie kommt Ende September: VW-Tochter Porsche vor Börsengang mit Milliardenbewertung - Volkswagen-Aktie nachbörslich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images