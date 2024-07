Porsche Automobil vz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 41,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,7 Prozent auf 41,12 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,10 EUR nach. Bei 41,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 179.940 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 54,94 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 33,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Am 14.05.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

DAX aktuell: So performt der DAX am Montagnachmittag