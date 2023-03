Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 51,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,52 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.527 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 42,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 49,79 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 3,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,33 EUR.

Am 19.05.2021 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 15.05.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 16,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

