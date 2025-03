Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 37,82 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 37,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.417 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 38,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Mit Abgaben von 11,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,75 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 31.03.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --55,581 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

