Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 54,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 54,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 197.391 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,94 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2022. 47,38 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 48,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,14 EUR.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

