Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Mit einem Kurs von 40,74 EUR zeigte sich die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die Porsche Automobil vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,74 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,87 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 40,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.200 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 28,42 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 37,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,83 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,93 EUR je Aktie belaufen.

