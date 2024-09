Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 41,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,26 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 41,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 271.158 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt letztendlich nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags leichter