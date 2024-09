Kursentwicklung

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Donnerstagvormittag an

26.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 41,30 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 41,30 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 41,33 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.113 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer. Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,68 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 37,47 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,50 EUR an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2024. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.11.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 15,41 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt letztendlich nach Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags leichter

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images