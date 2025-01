Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Montagmittag vor

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 37,74 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,74 EUR. Bei 37,95 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 275.968 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,40 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,89 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,57 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vor.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 25.03.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

