Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 42,39 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 42,39 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,44 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,05 EUR. Bisher wurden heute 115.923 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 31,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (41,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 1,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün

XETRA-Handel: LUS-DAX steigt schlussendlich

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne