Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit roter Tendenz

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 40,72 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 40,72 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,61 EUR ein. Bei 40,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 17.966 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,49 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 37,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 55,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 vor.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 15,93 EUR je Aktie.

