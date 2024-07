Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 41,49 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 41,49 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 41,75 EUR zu. Bei 41,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 101.256 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,28 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 40,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 15,81 EUR je Aktie.

