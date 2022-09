Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag im Sinkflug

Um 04:22 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 10,4 Prozent auf 60,86 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,36 EUR ab. Bei 69,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.352.356 Aktien.

Bei 97,66 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,06 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,05 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 87,63 EUR angegeben.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 24,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 24,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 07.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images