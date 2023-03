Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 52,98 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 52,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,68 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 27.110 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 89,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 41,05 Prozent Luft nach oben. Bei 49,79 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 6,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 19.05.2021 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2021 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 15.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images