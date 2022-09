Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag auf grünem Terrain

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 60,94 EUR. Bei 63,94 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 60,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.008.301 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 23.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 37,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,06 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,63 EUR aus.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,00 EUR.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Volkswagen und Porsche SE-Aktien trotzdem deutlich tiefer: IPO der Porsche AG beschert VW Milliardeneinnahmen

Porsche-Aktie feiert Börsendebüt: Porsche-Börsengang durchwachsen - Porsche-Aktie letztlich unverändert

Porsche SE-Aktie tiefer: Im Verfahren gegen VW-Dachgesellschaft Porsche SE wird Wiedeking Zeuge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images