Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 41,22 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 41,22 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 41,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66.582 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,93 Prozent. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 9,10 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Am 13.08.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

