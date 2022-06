Porsche investiert verstärkt in Startups

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche investiert verstärkt in junge Unternehmen mit vielversprechenden Geschäftsmodellen im Mobilitätsbereich. Dazu hat der Sportwagenhersteller laut Mitteilung eine Kooperation mit dem US-Unternehmen UP.Labs vereinbart, einer Plattform zur Förderung junger Unternehmen. Ziel sei es, von 2023 bis 2025 sechs Unternehmen mit neuen Businessmodellen in verschiedenen Bereichen der Mobilität zu gründen, so die Unternehmen.

Porsche investiert eigenen Angaben zufolge einen zweistelligen Millionenbetrag und werde an den Startups zunächst eine Minderheitsbeteiligung halten - mit der Option, sie nach drei Jahren vollständig zu erwerben. Die ersten zwei Startups sollen noch 2022 gegründet werden.

June 07, 2022 12:20 ET (16:20 GMT)