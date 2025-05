Kursverlauf

Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag fester

02.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 44,79 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 44,79 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,07 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 44,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.390 Porsche-Aktien. Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 92,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 9,73 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 52,78 EUR. Am 03.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,44 EUR je Porsche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung Porsche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Porsche-Aktie gibt nach: UBS senkt Kursziel

