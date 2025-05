Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 43,04 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 43,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,97 EUR aus. Bei 43,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.270 Porsche-Aktien.

Am 04.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,69 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,72 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

Aktien von BMW, Mercedes-Benz und Co. im Minus: Autowerte brechen nach Trumps Zolldrohung ein