Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 41,66 EUR nach.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 41,66 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 41,37 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 367.318 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,20 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 87,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (40,43 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 2,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,34 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

