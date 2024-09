Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 69,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 69,66 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,66 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.714 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,65 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 47,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im DAX