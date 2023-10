Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 89,88 EUR nach oben.

Das Papier von Porsche legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 89,88 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 90,16 EUR. Bei 89,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 147.704 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,40 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 111,35 EUR.

Am 03.05.2023 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

