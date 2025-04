Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Porsche

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 43,56 EUR ab.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 3,1 Prozent auf 43,56 EUR ab. Bei 42,88 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.131.145 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 121,67 Prozent zulegen. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 1,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 63,14 EUR angegeben.

Porsche gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 3,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Aktien von VW, Mercedes, BMW und Porsche mit deutlichen Verlusten: US-Autozoll in Kraft

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer