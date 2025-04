Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,25 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 45,28 EUR. Bei 45,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.048 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,56 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,39 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.04.2025 bei 44,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,14 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Porsche die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,43 EUR im Jahr 2025 aus.

