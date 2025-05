Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,73 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,73 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 45,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,92 EUR. Bisher wurden heute 436.335 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei 80,80 EUR markierte der Titel am 22.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 76,69 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,59 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,34 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 8,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

