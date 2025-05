Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Mittag Verluste

Porsche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 45,62 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 45,62 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 45,25 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 267.580 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 43,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Mit Abgaben von 11,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,34 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

