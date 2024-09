Porsche Aktie News: Porsche verliert am Vormittag

Porsche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 66,50 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 66,50 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 66,20 EUR. Bei 66,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.298 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 102,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 65,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,08 Prozent.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 10,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

