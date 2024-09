Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 67,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 67,28 EUR. Bei 66,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 132.483 Stück gehandelt.

Am 08.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 53,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,88 EUR.

Am 24.07.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer