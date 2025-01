Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 58,28 EUR. Bei 58,94 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Bisher wurden heute 149.462 Porsche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 65,68 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 55,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 4,63 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 18.03.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,28 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

E-Autos und Kundenzufriedenheit im Vergleich: Rivian an der Spitze, Tesla unter Druck

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben