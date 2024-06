Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,72 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 75,72 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 76,76 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,42 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 295.129 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 58,74 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,75 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 104,50 EUR.

Am 26.04.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX im Plus